Турчинов зізнався про розмову з головою Держдуми РФ

В ніч на 2 березня 2014 року секретар РНБО Олександр Турчинов дзвонив тодішньому голові Держдуми РФ Сергію Наришкіну з метою дати відповідь на ультиматум російських військових у Криму щодо здачі зброї бійцями ЗСУ.

Про це він розповів у документальному фільмі "Україна. 100 днів над прірвою", передає "Укрінформ".

"Ввечері, 1 березня до мене приїжджає керівництво Міноборони, Генштабу і каже: "Олександр Валентинович, ситуація катастрофічна, наші підрозділи у Криму отримали від російського Генштабу ультиматум: до 21 години вони повинні скласти зброю, інакше буде штурм. Треба політичне рішення", – пригадує ті дні Турчинов.

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Як відомо, на той час Олександр Турчинов виконував обов’язки Президента України. Коли він почув інформацію від оборонного відомства, Турчинов спробував зв’язатися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Та це не вдалося через те, що Кремль не визнавав Турчинова як в.о. Президента України – Верховного Головнокомандувача ЗС України. Тож Турчинов спробував поспілкуватись зі спікером Думи РФ Сергієм Наришкіном, адже він був на посаді голови Верховної Ради.

Вночі знайшли номер Наришкіна. Я йому кажу якомога спокійніше, хоча сам сильно нервував: "Дивись, ми отримали ультиматум від російського Генштабу і я дав команду використовувати усю наявну зброю. Весь світ побачить вас як агресорів і скільки крові ви принесли. Наші хлопці загинуть, але ваших загине не менше. Тому передайте Путіну, що у випадку штурму ми будемо використовувати усю наявну зброю",

– таку заяву озвучив тоді Турчинов.

Він зізнався, що блефував, коли задзвонив до спікера Держдуми РФ, але тоді у нього не було іншого варіанту, щоб якось зірвати наступ РФ.

Тоді, у 2014 році, Сергій Наришкін пообіцяв Турчинову, що передасть розмову Путіну. Наступу тоді вночі не відбулося, а ЗСУ отримали трохи часу для того, щоб "підготуватися до можливого наступу з півночі і сходу".

За словами дипломата Романа Безсмертного, секретар РНБО Олександр Турчинов на посаді виконуючого обов'язки Президента України не виконав їх згідно з законами України та Конституцією.