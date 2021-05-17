В Турции 4 граждан Украины попали в ДТП. В результате аварии двое молодых людей погибли и еще двое – госпитализированы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 20:30 в воскресенье, 16 мая, неподалеку от турецкого города Денизли.

Важно После 2 месяцев лечения умерла украинка, которая пострадала в масштабном ДТП в Польше, – СМИ

Сообщается, что автомобиль, в котором было четверо украинских туристов, потерял управление, съехал дороги и перевернулся. Пока неизвестно, кто из них находился за рулем.

Что известно об участниках ДТП

Александр Попов, которому было всего 27 лет, погиб на месте ДТП.

От полученных травм в больнице городе Аджипаям умерла также и 27 летняя Анастасия Пришко.

Сейчас в серьезном состоянии находится Анастасия Несеренко. Ее доставили в госпиталь при университете Памуккале.

О самочувствии четвертого украинца Владислава Зикрана пока ничего неизвестно.

О гибели Александра Попова и Анастасии Пришко также сообщили в Институте бизнеса, экономики и менеджмента Сумского государственного университета, где они учились.

Вчера погибли двое наших студентов. Попов Александр и Пришко Анастасия. Совсем юные. Лучшие, яркие, талантливые, целеустремленные, активные члены студенческого директората института. Красивая и любящая пара,

– отметили в учреждении.