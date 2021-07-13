В сети опубликовали видео, как двое мужчин танцуют возле креста на вершине ворот. В то же время третий стоял возле них. За такие действия молодым может грозить тюремный срок.

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Кроме того, на видео видно, что возле церкви много людей. Они подтанцовывали, однако рядом, а не на воротах храма.

Люди возмутились

Армянская община в Турции возмущена из-за такого инцидента. Активисты осудили действия молодых людей, назвав их позором. Они призвали начать расследование и наказать танцоров.

Отреагировал и президент Турции Реджеп Эрдоган. Он назвал ситуацию провокационной.

Обратите внимание! Похожий инцидент был и в Украине. Несколько девушек в центре Киева решили развлечься в церкви Рождества Христова в ночь на Пасху. Они курили, распивали алкоголь в храме и задували свечи. Впоследствии свои действия подростки выложили в сеть. Украинцы тоже отреагировали резко.