В мережі опублікували відео, як двоє чоловіків танцюють біля хреста на вершині воріт. Натомість третій стояв біля них. За такі дії молодикам може загрожувати тюремний термін.

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Крім того, на відео видно, що біля церкви є багато людей. Вони теж підтанцьовували, однак поруч, а не на воротах храму.

Люди обурились