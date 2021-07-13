В мережі опублікували відео, як двоє чоловіків танцюють біля хреста на вершині воріт. Натомість третій стояв біля них. За такі дії молодикам може загрожувати тюремний термін.
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Крім того, на відео видно, що біля церкви є багато людей. Вони теж підтанцьовували, однак поруч, а не на воротах храму.
Люди обурились
Вірменська громада у Туреччині обурена через такий інцидент. Активісти засудили дії молодиків, назвавши їх ганьбою. Вони закликали почати розслідування та покарати танцюристів.
Відреагував і президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він назвав ситуацію провокативною.