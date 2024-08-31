В Турции обнаружили тело россиянки, которая пропала две недели назад

В Турции команда спасателей нашла тело погибшей россиянки, которая пропала более двух недель назад в Мармарисе. Последний раз россиянку видели утром 17 августа.

48-летняя Наталья Сомова приехала в Турцию на отдых из Москвы 11 августа. Там россиянка планировала отпраздновать свой день рождения. Через 6 дней она вышла из отеля, чтобы прогуляться на природе, но так и не вернулась. Подробности инцидента публикуют российские телеграмм-каналы, передает 24 Канал.

Читайте также В Турции на известном курорте бушует масштабный лесной пожар: много людей эвакуировали

В Турции нашли тело россиянки

Камеры наблюдения зафиксировали, что последний раз женщину видели возле Карийской тропы (протяженный пешеходный маршрут) около 7:30 утра 17 августа. Через два дня родственники поняли, что Наталья исчезла, ведь женщина не выходила на связь и не отвечала на звонки.

В субботу, 31 августа, на крутом склоне скалы в районе Ичмелер возле бухты Кызылбюк нашли мобильный телефон женщины. Команды спасателей сосредоточились на этом районе поисков, они спустились веревками на скалу и добрались до тела россиянки. Отряды береговой охраны Турции доставили погибшую на сушу.

К слову, ранее стало известно, что в курортном районе Кушадасы в Турции обнаружили мертвым Махира Мамедова. Ранее он был охранником президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Полиция начала расследование, но версии того, что произошло, пока отсутствуют.