В результате непогоды в Турции упали деревья. Также есть много поврежденных транспортных средств, на которые упали дорожные знаки.

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Что непогода натворила в Турции

В Анталии больше всего осадков выпало в районе Кепез. Скорость ветра достигла 71,4 километра в час. Таким образом, сильный дождь и шторм будет продолжаться в течение дня.

В районе известного пляжа Коньяалты высота волн возле побережья достигала 6 метров. Во многих районах курорта в результате стихии обнаружили поваленные деревья и поврежденные автомобили.

Как рассказали синоптики, самый сильный ветер зафиксировали в провинции Ыспарта. Там порывы достигали 102 километров в час.

По данным Главного управления метеорологии Турции, штормовое предупреждение на 12 января объявлено в 11 регионах страны. Это касается районов Средиземного и Эгейского морей.

Непогода в Турции / фото Anadolu Agency

Как масштабные ливни затапливали Анталию

12 декабря прошлого года в провинции Анталия в Турции мощные дожди затопили многие дома, а улицы там превратились в реки. Местные власти заявляли, что ничего подобного не было уже 50 лет.

Наибольшее затопление – в районах Кумлуджа и Финике. На видео с места происшествия было видно, как сильное течение сносит стоящие на улице автомобили. Так, много транспорта получили повреждения. Некоторые автомобили течением бросало на другие.