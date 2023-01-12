Внаслідок негоди у Туреччини впали дерева. Також є багато пошкоджених транспортних засобів, на які впали дорожні знаки.

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Що негода накоїла у Туреччині

В Анталії найбільше опадів випало в районі Кепез. Швидкість вітру досягла 71,4 кілометра за годину. Таким чином, сильний дощ та шторм триватиме протягом дня.

У районі відомого пляжу Коньяалти висота хвиль біля узбережжя досягала 6 метрів. У багатьох районах курорту внаслідок стихії виявили повалені дерева та пошкоджені автомобілі.

Як розповіли синоптики, найсильніший вітер зафіксували у провінції Іспарта. Там пориви сягали 102 кілометри за годину.

За даними Головного управління метеорології Туреччини, штормове попередження на 12 січня оголошено у 11 регіонах країни. Загалом це стосується районів Середземного та Егейського морів.

Негода у Туреччині / фото Anadolu Agency

Як масштабні зливи затоплювали Анталію

12 грудня минулого року у провінції Анталія, що у Туреччині, потужні дощі затопили багато будинків, а вулиці там перетворилися на ріки. Місцева влада заявляла, що нічого подібного не було вже 50 років.

Найбільше затоплення – у районах Кумлуджа та Фініке. На відео з місця події було видно, як сильна течія зносить автомобілі, які стоять на вулиці. То ж багато транспорту зазнало пошкоджень. Деякі автомобілі течією кидало на інші.