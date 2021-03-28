В Турции произошел 85-метровый обвал: зрелищные фото
В Турции в районе между городами Дюздже и Зонгулдаком, обвалилась дорога. Трассу, соединяющую Стамбул с Анкарой, пришлось перекрыть.
Источник:CNN
Обвал произошел вечером 26 марта на шоссе D-655. Общая длина участка, которая обвалилась, – 85 метров.
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Обал в Турции: что известно
Степень повреждения дороги обнаружили на следующий день на рассвете. Техническая делегация изучает причины и последствия обвала. Для этого задействовали и квадрокоптеры.
Во время обвала никто не пострадал.
Обвал дороги в Турции / Фото с NTV
Из-за смещения автодорога была закрыта для двустороннего движения. Команды жандармерии перекрыли дорогу в Чифали Су и Акчакоча Сапак и не пропускали транспорт.
Транспортные средства, двигающиеся к направлению Стамбула, направляли в Сакария-Коджаали, а те, что направлялись в Анкару – на дорогу Зонгулдак – Эрегли.
Команды начали работать над созданием альтернативного способа сообщения двух городов.
Обвал произошел на трассе, соединяющей Анкару и Стамбул: смотрите карту
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