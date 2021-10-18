Похоронят Байрактара во вторник, 19 октября, в Стамбуле. Сын создателя беспилотников, Халук Байрактар, заявил, что его отец никогда не изменял своим ценностям.

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Он никогда не сдавался перед несправедливостью, помогал, насколько мог. Покойся с миром,
– заявил Байрактар-младший.

Жизнь Байрактара: главное

  • Оздемир Байрактар родился в 1949 году в Турции.
  • Учился в Стамбульском техническом университете.
  • Компанию Baykar Makina он основал в 1984 году. Целью разработчика было внести свой вклад в авторизацию автомобильной промышленности Турции.

Украина будет производить беспилотники Bayraktar

  • Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что на территории Украины построят завод Bayraktar.
  • Это было одной из тем разговора Президента Украины Владимира Зеленского и турецкого лидера Реджепа Эрдогана осенью 2021 года.
  • По состоянию на 2021 год Украина имеет на вооружении беспилотники Bayraktar TB-2.
  • О первых закупках страны договорились в 2018 году.