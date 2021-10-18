Похоронят Байрактара во вторник, 19 октября, в Стамбуле. Сын создателя беспилотников, Халук Байрактар, заявил, что его отец никогда не изменял своим ценностям.
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Он никогда не сдавался перед несправедливостью, помогал, насколько мог. Покойся с миром,
– заявил Байрактар-младший.
Жизнь Байрактара: главное
- Оздемир Байрактар родился в 1949 году в Турции.
- Учился в Стамбульском техническом университете.
- Компанию Baykar Makina он основал в 1984 году. Целью разработчика было внести свой вклад в авторизацию автомобильной промышленности Турции.
Украина будет производить беспилотники Bayraktar
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что на территории Украины построят завод Bayraktar.
- Это было одной из тем разговора Президента Украины Владимира Зеленского и турецкого лидера Реджепа Эрдогана осенью 2021 года.
- По состоянию на 2021 год Украина имеет на вооружении беспилотники Bayraktar TB-2.
- О первых закупках страны договорились в 2018 году.