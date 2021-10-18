Поховають Байрактара у вівторок, 19 жовтня, у Стамбулі. Син творця безпілотників – Халук Байрактар – заявив, що його батько ніколи не зраджував своїх цінностей.

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Він ніколи не здавався перед несправедливістю, допомагав, наскільки міг. Спочивай з миром,

– заявив Байрактар-молодший.

Життя Байрактара: головне

Оздемір Байрактар народився у 1949 році у Туреччині.

Навчався у Стамбульському технічному університеті.

Компанію Baykar Makina він заснував у 1984 році. Метою розробника було зробити свій внесок в авторизацію автомобільної промисловості Туреччині.

Україна виготовлятиме безпілотники Bayraktar