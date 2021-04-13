За прошедшие сутки количество новых больных коронавирусом в Турции превысило 50 тысяч. Поэтому власть продлевает комендантский час и ограничивает передвижение между городами.

Продлится частичный локдаун первые две недели Рамадана, а он начался 12 апреля. Следовательно, ограничения, если ситуация улучшится, снимут 26 апреля. Между прочим Россия до лета останавливает полеты в Турцию: причины такого шага Турция усиливает карантин: какие ограничения Комендантский час в будни будет начинаться в 7 часов вечера и продлится до 5 часов утра. Ранее он начинался в 9 вечера.

В это время будет запрещено и передвижение между городами, кроме случаев крайней необходимости.

Кафе и рестораны смогут работать только на вынос.

Залы для официальных церемоний, спортзалы и т.д. будут закрыты до окончания Рамадана. Обратите внимание! С 15 апреля и до 1 июня Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией. Кремль говорит, что это связано с коронавирусом. Все туристические путевки, которые приобрели россияне на это время, будут аннулированы. Ситуация с коронавирусом в Турции В Турции резко возросло число новых случаев заражения COVID-19. Сейчас страна занимает 7 место в мире по количеству случаев.

За минувшие сутки выявлено более 54 тысяч новых случаев инфицирования, 243 человека погибли.

В стране активно вакцинируют население. По состоянию на 13 апреля полностью привиты против коронавируса более 7 миллионов человек.