В Турции новый рекорд больных COVID-19: власть усиливает карантин
За прошедшие сутки количество новых больных коронавирусом в Турции превысило 50 тысяч. Поэтому власть продлевает комендантский час и ограничивает передвижение между городами.
Источник:"Анадолу"
Продлится частичный локдаун первые две недели Рамадана, а он начался 12 апреля. Следовательно, ограничения, если ситуация улучшится, снимут 26 апреля.
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Турция усиливает карантин: какие ограничения
- Комендантский час в будни будет начинаться в 7 часов вечера и продлится до 5 часов утра. Ранее он начинался в 9 вечера.
- В это время будет запрещено и передвижение между городами, кроме случаев крайней необходимости.
- Кафе и рестораны смогут работать только на вынос.
- Залы для официальных церемоний, спортзалы и т.д. будут закрыты до окончания Рамадана.
Ситуация с коронавирусом в Турции
- В Турции резко возросло число новых случаев заражения COVID-19. Сейчас страна занимает 7 место в мире по количеству случаев.
- За минувшие сутки выявлено более 54 тысяч новых случаев инфицирования, 243 человека погибли.
- В стране активно вакцинируют население. По состоянию на 13 апреля полностью привиты против коронавируса более 7 миллионов человек.
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