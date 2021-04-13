Минулої доби кількість нових хворих коронавірусом у Туреччині перевищила 50 тисяч. Тому влада продовжує комендантську годину і обмежує пересування між містами.

Триватиме частковий локдаун перші два тижні Рамадану, а він почався 12 квітня. Відтак, обмеження, якщо ситуація покращиться, знімуть 26 квітня. Між іншим Росія до літа зупиняє польоти в Туреччину: причини такого кроку Туреччина посилює карантин: які обмеження Комендантська година у будні починатиметься о 7 годині вечора і триватиме до 5 години ранку. Раніше вона починалася о 9 вечора.

У цей час буде заборонене і пересування між містами, окрім випадків нагальної необхідності.

Кафе і ресторани зможуть працювати тільки на виніс.

Зали для офіційних церемоній, спортзали тощо будуть закриті до завершення Рамадану. Зверніть увагу! З 15 квітня і до 1 червня Росія призупиняє авіасполучення із Туреччиною. Кремль каже, що це пов'язано із коронавірусом. Усі туристичні путівки, які придбали росіяни на цей час, будуть анульовані. Ситуація з коронавірусом у Туреччині У Туреччині різко зросла кількість нових випадків зараження COVID-19. Наразі країна посідає 7 місце у світі за кількістю випадків.

За минулу добу виявлено понад 54 тисячі нових випадків інфікування, 243 людини загинули.

У країні активно вакцинують населення. Станом на 13 квітня повністю щеплені проти коронавірусу понад 7 мільйонів осіб.