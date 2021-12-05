Соответствующее заявление сделал глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

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Мы продали Украине партию дронов. Нет такого, что сейчас мы продаем их, когда есть напряженность с Россией. Были договоренности о партии, о которой говорили с самого начала,

– сказал он.

По его словам, сейчас рассматривается участие турецкой стороны в производственных процессах БПЛА в Украине.

"Это не связано с последними событиями. Не должно складываться мнение, что Турция отправляет Украине ударные беспилотники из-за ее напряженности с Россией", – добавил Исмаил Демир.

Обратите внимание! Издание Bloomberg писало, что Украина в ближайшее время получит от Турции не менее 24 боевых беспилотных летательных аппаратов Bayraktar

Беспилотники Bayraktar в Украине.

На вооружении ВСУ уже есть беспилотники Bayraktar TB-2. О закупке 6 таких аппаратов Украина и Турция договорились еще в 2018 году.

В 2020 году гендиректор "Укрспецэкспорта" Вадим Ноздря анонсировал, что Украина планирует приобрести у Турции еще 48 таких беспилотников.

Впервые их применили 26 октября 2021 при обстреле боевиками наших позиций возле Гранитного. С помощью беспилотников ВСУ уничтожили артиллерию противника.

Что известно о Bayraktar Bayraktar – это турецкий ударный беспилотник нового поколения, неоднократно доказывавший свою эффективность. Его активно используют в вооруженных конфликтах. Дрон может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Вместе с высокоточным вооружением БПЛА способны уничтожать бронетехнику и морские цели врага.

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