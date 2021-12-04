По данным СМИ, Украина получит не менее 24 беспилотных летательных аппаратов. Это гораздо больше, чем сообщали официальные источники.
Интересно Турецкие беспилотники Bayraktar планируют производить в Украине
Беспилотники являются важным фактором новых отношений, которые сделали Турцию одним из важнейших спонсоров Киева,
– говорится в сообщении.
Что известно об использовании турецких беспилотников в Украине
- Первый ударный беспилотник Вооруженные силы получили в июле 2021 года. Его протестировали на аэродроме под Николаевом.
- В октябре украинские военные впервые использовали Bayraktar на Донбассе. Так они заставили боевиков прекратить обстрел Гранитного.
- В Кремле сразу возмутились этим. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Киев якобы хочет "втянуть Москву в войну".
- В Генштабе ВСУ отметили, что будут использовать Bayraktar только в том случае, когда будет угроза жизни и здоровью украинских военных.
Эрдоган предлагал быть посредником между Зеленским и Путиным
Ранее президент Турции предложил стать посредником между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в переговорах по Донбассу. Это произошло после того, как украинский политик передал ему список пленных, удерживаемых Кремлем.
В России такую идею Эрдогана сразу отвергли. Представитель МИД Мария Захарова цинично призвала турецкого президента склонить Киев к переговорам с боевиками.
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