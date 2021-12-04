За даними ЗМІ, Україна отримає щонайменше 24 безпілотних літальних апаратів. Це значно більше, аніж повідомляли офіційні джерела.

Цікаво Турецькі безпілотники Bayraktar планують виробляти в Україні

Безпілотники є важливим фактором нових відносин, які зробили Туреччину однією із найважливіших спонсорів Києва,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про використання турецькі безпілотники в Україні

Ердоган пропонував бути посередником між Зеленським та Путіним

Раніше президент Туреччини запропонував стати посередником між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним у переговорах щодо Донбасу. Це сталося після того, як український політик передав йому список полонених, яких утримує Кремль.

У Росії таку ідею Ердогана одразу відкинули. Речниця МЗС Марія Захарова цинічно закликала турецького президента схилити Київ до переговорів з бойовиками.

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