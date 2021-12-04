За даними ЗМІ, Україна отримає щонайменше 24 безпілотних літальних апаратів. Це значно більше, аніж повідомляли офіційні джерела.
Цікаво Турецькі безпілотники Bayraktar планують виробляти в Україні
Безпілотники є важливим фактором нових відносин, які зробили Туреччину однією із найважливіших спонсорів Києва,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про використання турецькі безпілотники в Україні
- Перший ударний безпілотник Збройні сили отримали у липні 2021 року. Його випробували на аеродромі під Миколаєвом.
- У жовтні українські військові вперше використали Bayraktar на Донбасі. Так вони змусили бойовиків припинити обстріли Гранітного.
- У Кремлі одразу обурилися цим. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Київ, мовляв, хоче "втягнути Москву у війну".
- Водночас у Генштабі ЗСУ наголосили, що використовуватимуть Bayraktar лише у тому випадку, коли буде загроза життю та здоров'ю українських військових.
Ердоган пропонував бути посередником між Зеленським та Путіним
Раніше президент Туреччини запропонував стати посередником між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним у переговорах щодо Донбасу. Це сталося після того, як український політик передав йому список полонених, яких утримує Кремль.
У Росії таку ідею Ердогана одразу відкинули. Речниця МЗС Марія Захарова цинічно закликала турецького президента схилити Київ до переговорів з бойовиками.
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