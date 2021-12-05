Відповідну заяву зробив очільник управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір.
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Ми продали Україні партію дронів. Немає такого, що зараз ми продаємо їх, коли є напруженість з Росією. Були домовленості щодо партії, про яку говорили з самого початку,
– сказав він.
З його слів, нині розглядається участь турецької сторони у виробничих процесах БПЛА в Україні.
"Це не пов'язано з останніми подіями. Не повинна складатися думка, що Туреччина відправляє Україні ударні безпілотники через її напруженість з Росією", – додав Ісмаїл Демір.
Безпілотники Bayraktar в Україні
- На озброєнні ЗСУ вже є безпілотники Bayraktar TB-2. Про закупівлю 6 таких апаратів Україна та Туреччина домовилися ще у 2018 році.
- У 2020 році гендиректор "Укрспецекспорту" Вадим Ноздря анонсував, що Україна планує придбати у Туреччини ще 48 таких безпілотників.
- Вперше їх застосували 26 жовтня 2021 року під час обстрілу бойовиками наших позицій біля Гранітного. За допомогою безпілотників ЗСУ знищили артилерію противника.
Що відомо про BayraktarBayraktar – це турецький ударний безпілотник нового покоління, який неодноразово доводив свою ефективність. Його активно застосовують у збройних конфліктах.
Дрон може нести керовані протитанкові ракети й авіаційні бомби. Разом з високоточним озброєнням БПЛА здатні знищувати бронетехніку та морські цілі ворога.
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