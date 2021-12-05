Відповідну заяву зробив очільник управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір.

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Ми продали Україні партію дронів. Немає такого, що зараз ми продаємо їх, коли є напруженість з Росією. Були домовленості щодо партії, про яку говорили з самого початку,

– сказав він.

З його слів, нині розглядається участь турецької сторони у виробничих процесах БПЛА в Україні.

"Це не пов'язано з останніми подіями. Не повинна складатися думка, що Туреччина відправляє Україні ударні безпілотники через її напруженість з Росією", – додав Ісмаїл Демір.

Зверніть увагу! Видання Bloomberg писало, що Україна найближчим часом отримає від Туреччини щонайменше 24 бойових безпілотних літальних апаратів Bayraktar

Безпілотники Bayraktar в Україні

На озброєнні ЗСУ вже є безпілотники Bayraktar TB-2. Про закупівлю 6 таких апаратів Україна та Туреччина домовилися ще у 2018 році.

У 2020 році гендиректор "Укрспецекспорту" Вадим Ноздря анонсував, що Україна планує придбати у Туреччини ще 48 таких безпілотників.

Вперше їх застосували 26 жовтня 2021 року під час обстрілу бойовиками наших позицій біля Гранітного. За допомогою безпілотників ЗСУ знищили артилерію противника.

Що відомо про Bayraktar Bayraktar – це турецький ударний безпілотник нового покоління, який неодноразово доводив свою ефективність. Його активно застосовують у збройних конфліктах.



Дрон може нести керовані протитанкові ракети й авіаційні бомби. Разом з високоточним озброєнням БПЛА здатні знищувати бронетехніку та морські цілі ворога.

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