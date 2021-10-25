Российские дипломаты подтвердили задержание своих сограждан. Сейчас они находятся под стражей.
Кстати Фото украинца стало символом пожаров в Турции: снимок распространили топовые СМИ
Следующее заседание суда состоится через неделю. По предварительной информации, россиянам может грозить до 7 лет тюрьмы.
Россияне говорят о случайности
Туристы объясняют, что случайно оказались на Ликийской тропе. Мол, они хотели помочь погасить возгорание, которое возникло не из-за их вины.
Ликийская тропа заканчивается тюрьмой,
– говорят туристы.
Они также опубликовали видеообращение с объяснениями ситуации.
Масштабные пожары в Турции: главное
- В конце июля 2021 года Турцию охватили лесные пожары. Огонь охватил курортные города страны. Он быстро распространялся по ветру.
- Туристов эвакуировали, а некоторые даже были вынуждены ночевать на пляжах. К сожалению, возгорание унесло жизни не менее 8 человек.
- Правоохранители рассматривали поджог как основную версию возникновения пожаров. Задержали 7 человек, которых подозревали в этом.
- Уже 11 августа турецкие власти заявили, что пожары взяли под контроль.