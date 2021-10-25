Российские дипломаты подтвердили задержание своих сограждан. Сейчас они находятся под стражей.

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Следующее заседание суда состоится через неделю. По предварительной информации, россиянам может грозить до 7 лет тюрьмы.

Россияне говорят о случайности

Туристы объясняют, что случайно оказались на Ликийской тропе. Мол, они хотели помочь погасить возгорание, которое возникло не из-за их вины.

Ликийская тропа заканчивается тюрьмой,

– говорят туристы.

Они также опубликовали видеообращение с объяснениями ситуации.

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