Российские дипломаты подтвердили задержание своих сограждан. Сейчас они находятся под стражей.

Кстати Фото украинца стало символом пожаров в Турции: снимок распространили топовые СМИ

Следующее заседание суда состоится через неделю. По предварительной информации, россиянам может грозить до 7 лет тюрьмы.

Россияне говорят о случайности

Туристы объясняют, что случайно оказались на Ликийской тропе. Мол, они хотели помочь погасить возгорание, которое возникло не из-за их вины.

Ликийская тропа заканчивается тюрьмой,
– говорят туристы.

Они также опубликовали видеообращение с объяснениями ситуации.

Масштабные пожары в Турции: главное

  • В конце июля 2021 года Турцию охватили лесные пожары. Огонь охватил курортные города страны. Он быстро распространялся по ветру.
  • Туристов эвакуировали, а некоторые даже были вынуждены ночевать на пляжах. К сожалению, возгорание унесло жизни не менее 8 человек.
  • Правоохранители рассматривали поджог как основную версию возникновения пожаров. Задержали 7 человек, которых подозревали в этом.
  • Уже 11 августа турецкие власти заявили, что пожары взяли под контроль.