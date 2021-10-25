Російські дипломати підтвердили затримання своїх співгромадян. Зараз вони перебувають під вартою.

До речі Фото українця стало символом пожеж у Туреччині: знімок поширили топові ЗМІ

Наступне засідання суду відбудеться через тиждень. За попередньою інформацією, росіянам може загрожувати до 7 років в'язниці.

Росіяни кажуть про випадковість

Туристи пояснюють, що випадково опинились на Лікійській стежці. Мовляв, вони хотіли допомогти погасити займання, яке виникло не через їхню провину.

Лікійська стежка закінчується в'язницею,
– кажуть туристи.

Вони також опублікували відеозвернення із поясненнями ситуації.

Масштабні пожежі у Туреччині: головне

  • Наприкінці липня 2021 року Туреччину охопили масштабі лісові пожежі. Вогонь охопив курортні міста країни. Він швидко поширювався через вітер.
  • Туристів евакуювали, а дехто навіть був вимушений ночувати на пляжах. На жаль, займання забрали життя щонайменше 8 людей.
  • Правоохоронці розглядали підпал як основну версію виникнення пожеж. Затримали 7 осіб, яких підозрювали у цьому.
  • Вже 11 серпня турецька влада заявила, що пожежі взяли під контроль.