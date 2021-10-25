Російські дипломати підтвердили затримання своїх співгромадян. Зараз вони перебувають під вартою.

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Наступне засідання суду відбудеться через тиждень. За попередньою інформацією, росіянам може загрожувати до 7 років в'язниці.

Росіяни кажуть про випадковість

Туристи пояснюють, що випадково опинились на Лікійській стежці. Мовляв, вони хотіли допомогти погасити займання, яке виникло не через їхню провину.

Лікійська стежка закінчується в'язницею,

– кажуть туристи.

Вони також опублікували відеозвернення із поясненнями ситуації.

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