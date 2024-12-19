Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал 24 Каналу, что такой проект существовал уже давно, однако Россия препятствовала его работе. Россияне использовали Сирию не только, чтобы получать доходы от продажи незаконных веществ, но и, чтобы иметь влияние на этот регион.

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Турция воспользовалась моментом

Андрей Коваленко подчеркнул, что, воспользовавшись слабостью России, Турция может существенно усилить свое влияние на Ближнем Востоке. Реджеп Эрдоган, вероятно, частично будет иметь влияние на политику новой сирийской власти, однако не без Запада.

Есть шанс, что Европа сможет полностью избавиться от зависимости от российского газа, если начнется этот проект (газопровод из Катара в Европу – 24 канал). Есть большая вероятность, что так и будет,

– отметил он.

Это будет очень выгодно для Европы, Катара и Турции. Эрдоган может стать главным игроком на Ближнем Востоке, учитывая милитарную и ресурсную силы.

Важно! Израильский политолог Зеев Ханин отметил, что Эрдоган фактически "переиграл" российского диктатора в Сирии, когда поддержал повстанцев, которые сбросили режим Башара Асада. Он считает, что сейчас Турция выступает посредником между Путиным и новой властью Сирии, договариваясь о сохранении российских военных баз, тогда как Россия постепенно сокращает свое военное присутствие в регионе.

Выгода для Украины

Коваленко отметил, что Украине выгодно любое ослабление страны-агрессора.

Россия будет терять влияние в Африке, ведь через Сирию туда перебрасывали подразделения ЧВК, а российский флот имел выход в Средиземное море,

– сказал он.

Россияне сейчас делают все, чтобы сохранить свое влияние в Сирии, однако как было раньше, вероятно, уже не станет.

Руководитель Центра противодействия дезинформации добавил, что Украине очень важно вытеснить Россию из Африки, ведь наше государство и там имеет свои интересы, в частности это касается зерна и других проектов.