В Турции на COVID-19 будут тестировать сразу в аэропортах. Там до 1 июля планируют оборудовать специальные тест-центры. На эту дату попадает также возобновление туризма в стране.

Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, пишет агентство "Анадолу". Актуально Турция открывает границы для Украины: с 1 июля возобновится авиасообщение Министр отметил, что в условиях пандемии особого значения приобретает защита здоровья граждан и гостей страны. Когда откроются тест-центры: в крупных аэропортах – с 1 июля,

во всех остальных – с 15 июля. "Турция – это самая безопасная страна по количеству сертифицированных объектов европейского уровня в рамках мероприятий по защите от COVID-19", – отметил Мехмет Нури Эрсой. Министр добавил, что Турция ожидает быстрого возобновления туризма. В частности, до 2023 года турпоток в Турцию должен достичь 75 миллионов человек – убежден Мехмет Нури Эрсой – а доходы от сферы туризма достигнут 65 миллиардов. Возобновление авиаперелетов в Украине: что известно С 15 июня Украина возобновила международные пассажирские авиаперевозки.

Страны ЕС пока разрешили въезд только гражданам ЕС, дипломатам, людям с разрешением на работу или видом на жительство.

Страны, граждане которых будут прибывать в Украину, разделили на "красные" (с худшей эпидемиологической ситуацией) и "зеленые".

Граждане, где эпидемическая ситуация хуже, чем в Украине, должны пройти обязательную 14-дневную обсервацию или самоизоляцию.

Относительно Турции, то украинцам проходить самоизоляцию не требуется, однако важно соблюдать нормы безопасности авиаперевозчиков.