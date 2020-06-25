В Туреччині на COVID-19 тестуватимуть одразу в аеропортах. Там до 1 липня планують обладнати спеціальні тест-центри. На цю дату підпадає також відновлення туризму в країні.

Про це заявив міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой, пише агентство "Анадолу". Актуально Туреччина відкриває кордони для України: з 1 липня відновиться авіасполучення Міністр наголосив, що в умовах пандемії особливого значення набуває захист здоров'я громадян та гостей країни. Коли відкриються тест-центри: у великих аеропортах – з 1 липня,

у всіх інших – з 15 липня. "Туреччина – це найбезпечніша країна за кількістю сертифікованих об'єктів європейського рівня в рамках заходів щодо захисту від COVID-19", – зазначив Мехмет Нурі Ерсой. Міністр додав, що Туреччина очікує на швидке відновлення туризму. Зокрема, до 2023 року турпотік до Туреччини має досягти 75 мільйонів осіб – переконаний Мехмет Нурі Ерсой – а доходи від сфери туризму сягнуть 65 мільярдів. Відновлення авіаперельотів в Україні: що відомо З 15 червня Україна відновила міжнародні пасажирські авіаперевезення.

Країни ЄС поки дозволили в'їзд лише громадянам ЄС, дипломатам, людям з дозволом на роботу чи посвідкою на проживання.

Країни, громадяни яких прибуватимуть до України, поділили на "червоні" (з гіршою епідеміологічною ситуацією) та "зелені".

Громадяни, де епідемічна ситуація є гіршою, ніж в Україні, мають пройти обов'язкову 14-денну обсервацію або самоізоляцію.

Щодо Туреччини, то українцям проходити самоізоляцію не потрібно, однак важливо дотримуватися норм безпеки авіаперевізників.