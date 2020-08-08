Турецкие власти заявили, что готовы оказать Ливану максимальную помощь для восстановления порта в Бейруте. В то время, пока будет длиться строительство, Турция также готова предоставить Ливану свой порт Мерсин.

В турецком порту Ливан сможет хранить собственные грузы в то время, пока идет строительство, пишет агентство Anadolu.

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"Турция готова внести посильный вклад в восстановление порта Бейрута и близлежащих зданий", – сказал вице-президент государства Фаут Октай во время встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном.

В частности Октай отметил, что Турция готова оказать Ливану продовольственную помощь, а также медицинскую – для тех, кто пострадал в результате страшных взрывов.

Бейрут и турецкий порт Мерсин: карта​

Взрывы в Бейруте: кратко