Турция готова помочь Ливану отстроить порт Бейрута
Турецкие власти заявили, что готовы оказать Ливану максимальную помощь для восстановления порта в Бейруте. В то время, пока будет длиться строительство, Турция также готова предоставить Ливану свой порт Мерсин.
В турецком порту Ливан сможет хранить собственные грузы в то время, пока идет строительство, пишет агентство Anadolu.
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"Турция готова внести посильный вклад в восстановление порта Бейрута и близлежащих зданий", – сказал вице-президент государства Фаут Октай во время встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном.
В частности Октай отметил, что Турция готова оказать Ливану продовольственную помощь, а также медицинскую – для тех, кто пострадал в результате страшных взрывов.
Бейрут и турецкий порт Мерсин: карта
Взрывы в Бейруте: кратко
- 4 августа в Бейруте, столице Ливана, прогремели 2 мощных взрыва. Повреждения получили здания по всему городу – по меньшей мере у всех ударной волной разбило окна.
- В результате взрывов официально погибли по меньшей мере 157 человек. Еще более 5 тысяч получили ранения, многие числятся пропавшими без вести.
- По предварительным данным, взорвались несколько сотен тонн аммиачной селитры. Ее еще в 2014 году привез корабль российского владельца.
- Взрывы были настолько мощными, что их волну ощутили за около 250 километров от Бейрута – на острове Кипре.
- Общие убытки в результате инцидента могут достичь 15 миллиардов долларов. Речь идет о прямых и косвенных потерях, связанных с бизнесом.