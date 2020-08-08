Турецька влада заявила, що готова надати Лівану максимальну допомогу для відбудови порта в Лівані. У той час, поки триватиме будівництво, Туреччина також готова надати Лівану свій порт Мерсін.

У турецькому порту Ліван зможе зберігати власні вантажі в той час, поки триває будівництво, пише агентство Anadolu. Цікаво У Бейруті спалахнули антиурядові протести через масштабний вибух у порту: фото "Туреччина готова зробити посильний внесок у відновлення порту Бейрута й прилеглих будівель", – сказав віце-президент держави Фаут Октай під час зустрічі з президентом Лівану Мішелем Ауном. Зокрема Октай наголосив, що Туреччина готова надати Лівану продовольчу допомогу, а також медичну – для тих, хто постраждав внаслідок страшних вибухів. Бейрут і турецький порт Мерсін: карта Вибухи в Бейруті: коротко 4 серпня у Бейруті, столиці Лівану, пролунали 2 потужні вибухи. Пошкоджень зазнали будівлі по всьому місту – щонайменше у всіх ударною хвилею розбило вікна.

Внаслідок вибухів офіційно загинули щонайменше 157 людей. Ще понад 5 тисяч зазнали поранень, багатьох вважаються зниклими безвісти.

За попередніми даними, вибухнули кілька сотень тонн аміачної селітри. Її ще у 2014 році привіз корабель російського власника.

Вибухи були настільки потужними, що їхню хвилю відчули за близько 250 кілометрів від Бейрута – на острові Кіпрі.

Загальні збитки внаслідок інциденту можуть сягнути 15 мільярдів доларів. Мовиться про прямі та непрямі втрати, пов'язані з бізнесом.