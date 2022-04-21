Турция готова стать гарантом безопасности Украины, но есть условие

Украина предложила ряду стран, в частности, Турции, стать гарантами ее безопасности. Стамбул выразил готовность, но при одном условии – чтобы без 5 пунктов, как у НАТО.

Об этом сообщил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. По его словам, пункт о "пятой статье" Киев предложил уже после первого раунда переговоров.

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США, Великобритания и Канада этот пункт отвергли. Конечно, Турция его не принимает. О том, чтобы отправить в случае конфликта в Украину в страну турецких солдат не может быть и речи,

– сказал дипломат.

"Мы пытаемся понять, какой вариант гарантий может являться эффективной альтернативой", – добавил он.

К слову, Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что Украине в сотрудничестве нужно не название организации, а гарантия безопасности. То есть, прежде всего, мы нуждаемся не в членстве в НАТО, а в реальных союзах с теми или иными государствами, которые смогут это обеспечить.

Что такое "пятая статья НАТО"

Пятая статья Устава НАТО о коллективной обороне свидетельствует, что нападение на одного из членов Альянса будет рассматриваться как нападение на всех его членов. Впервые этот пункт был применен после террористических актов, совершенных 11 сентября 2001 года в США.

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