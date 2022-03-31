С-400 для Турции не вариант, а необходимость. Об этом рассказал министр обороны страны Хулуси Акар.

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Однако министр констатировал, что государство открыто к альтернативам.

Сейчас мы ведем переговоры с Францией и Италией относительно других систем обороны... Конечно, мы можем найти решение и получить эти оборонные системы,

– добавил Акар

Споры из-за поставок Турции С-400

В 2017 году Турция и Россия договорились о поставках систем С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Анкара в 2019 году получила системы. Турецкие силы испытали возможности С-400 на военных самолетах, которые закупили ранее у США.

В то же время Америка подчеркнула, что такие действия – угроза для НАТО. США угрожали ввести санкции против Турции. Поскольку страна не обращала на это внимания, ее исключили из программы самых современных самолетов F-35.

Впоследствии Вашингтон таки ввел санкции против оборонпрома Турции.

Когда Россия напала на Украину, США снова поговорили с Турцией о С-400. Обсудили возможность отправки в Украину закупленных российских систем.

В Анкаре ответили, что перед тем, как поднимать эту тему, страна должна получить без каких-либо условий истребители F-35 и системы ПВО Patriot.

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