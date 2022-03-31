С-400 для Туреччини не варіант, а необхідність. Про це розповів міністр оборони країни Хулусі Акар.

До теми США пропонують Туреччині віддати російські С-400 Україні, – ЗМІ

Однак міністр констатував, що держава відкрита до альтернатив.

Зараз ми ведемо переговори з Францією та Італією щодо інших систем оборони… Звичайно, ми можемо знайти рішення і отримати ці оборонні системи,

– додав Акар

Суперечки через постачання Туреччині С-400

У 2017 році Туреччина й Росія домовились про постачання систем С-400 на суму 2,5 мільярда доларів.

Анкара у 2019 році отримала системи. Турецькі сили випробували можливості С-400 на військових літаках, які закупили раніше у США.

Натомість Америка наголосила, що такі дії – загроза для НАТО. США погрожували запровадити санкції проти Туреччини. Оскільки країна не зважала на це, її виключили з програми найсучасніших літаків F-35.

Згодом Вашингтон таки запровадив санкції проти оборонпрому Туреччини.

Коли Росія напала на Україну, США знову поговорили з Туреччиною про С-400. Обговорили можливість відправки в Україну закуплених російських систем.

В Анкарі відповіли, що перед тим, як піднімати цю тему, країна має отримати без будь-яких умов винищувачі F-35 та системи ППО Patriot.

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