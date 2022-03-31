С-400 для Туреччини не варіант, а необхідність. Про це розповів міністр оборони країни Хулусі Акар.
До теми США пропонують Туреччині віддати російські С-400 Україні, – ЗМІ
Однак міністр констатував, що держава відкрита до альтернатив.
Зараз ми ведемо переговори з Францією та Італією щодо інших систем оборони… Звичайно, ми можемо знайти рішення і отримати ці оборонні системи,
– додав Акар
Суперечки через постачання Туреччині С-400
- У 2017 році Туреччина й Росія домовились про постачання систем С-400 на суму 2,5 мільярда доларів.
- Анкара у 2019 році отримала системи. Турецькі сили випробували можливості С-400 на військових літаках, які закупили раніше у США.
- Натомість Америка наголосила, що такі дії – загроза для НАТО. США погрожували запровадити санкції проти Туреччини. Оскільки країна не зважала на це, її виключили з програми найсучасніших літаків F-35.
- Згодом Вашингтон таки запровадив санкції проти оборонпрому Туреччини.
Коли Росія напала на Україну, США знову поговорили з Туреччиною про С-400. Обговорили можливість відправки в Україну закуплених російських систем.
В Анкарі відповіли, що перед тим, як піднімати цю тему, країна має отримати без будь-яких умов винищувачі F-35 та системи ППО Patriot.
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