Подобную риторику и услышали от представителя Турции. Так, министр иностранных дел страны Хакан Фидан считает, что участие России в Глобальном саммите мира сделало бы мероприятие "более ориентированным на результат".

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Кения отметила необходимость присутствия России

Президент Кении Уильям Руто во время своего выступления на Глобальном саммите мира в Швейцарии заявил, что несмотря на признание России агрессором, который безосновательно напал на наше государство, Москва должна присутствовать на встрече.

По его словам, через 79 лет после того, как были разработаны многосторонние рамки, которые должны были защитить страны мира от войны (в 1945 году была создана ООН – ред.), Украина стала жертвой вторжения.

Лидер Кении отметил, что в результате этого многие люди погибли и несколько миллионов вынуждены были бежать из своих домов.

"Последствия войны ощущаются во всем мире. Сегодня фермер в Кении знает о войне в Украине, потому что за удобрения надо платить больше, а также потому, что удобрения приходят не вовремя", – отметил он.

Как пояснил Руто, Саммит мира в Швейцарии имеет историческое значение, потому что здесь впервые говорят о мире в Украине, а не о войне. Этот форум "не должен быть встречей только друзей и здесь должны быть и друзья, и враги".

Позиция Кении незыблема – агрессия России против страны является несправедливой, неоправданной и является нарушением международного права... Но Россия тоже должна быть за столом,

– подчеркнул президент Кении.

Он также добавил, что нападение России на Украину было незаконным и, по его мнению, так же незаконным является одностороннее использование российских активов.

Турции также "не хватает" России

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в своем выступлении на пленарном заседании указал, что участники саммита в Швейцарии знают о "формуле мира" Украины, и упомянул об ультиматуме гражданина России Путина для "мирных переговоров".

Независимо от предложенных содержания и условий, это важные шаги и проблеск надежды, с которого можно начать. Однако каждая сторона считает действия другим продолжением более широкого военного усилия,

– сказал он.

Турецкий представитель добавил, что в случае присутствия России "этот саммит мог бы быть более ориентированным на результат". По его словам, есть все большая потребность в комплексной и инклюзивной стратегии, которая применяет дипломатию и переговоры для обеспечения выполнения уже принятых мер.