Подібну риторику й почули від представника Туреччини. Так, міністр закордонних справ країни Хакан Фідан вважає, що участь Росії в Глобальному саміті миру зробила б захід "більш орієнтованим на результат".

Дивіться також Президент Аргентини Мілей прибув на Саміт миру, лідер Колумбії проігнорував

Кенія наголосила на потребі присутності Росії

Президент Кенії Вільям Руто під час свого виступу на Глобальному саміті миру у Швейцарії заявив, що попри визнання Росію агресором, який безпідставно напав на нашу державу, Москва повинна бути присутньою на зустрічі.

За його словами, через 79 років після того, як були розроблені багатосторонні рамки, що мали захистити країни світу від війни (у 1945 році була створена ООН – ред.), Україна стала жертвою вторгнення.

Лідер Кенії наголосив, що внаслідок цього багато людей загинули та кілька мільйонів вимушені були втікати зі своїх домівок.

"Наслідки війни відчуваються в усьому світі. Сьогодні фермер у Кенії знає про війну в Україні, бо за добрива треба платити більше, а також тому, що добрива приходять невчасно", – зауважив він.

Як пояснив Руто, Саміт миру у Швейцарії має історичне значення, бо тут вперше говорять про мир в Україні, а не про війну. Цей форум "не повинен бути зустріччю лише друзів і тут мають бути й друзі, і вороги".

Позиція Кенії непорушна – агресія Росії проти країни є несправедливою, невиправданою і є порушенням міжнародного права… Але Росія теж має бути за столом,

– наголосив президент Кенії.

Він також додав, що напад Росії на Україну був незаконним і, на його думку, так само незаконним є одностороннє використання російських активів.

Туреччині також "не вистачає" Росії

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у своєму виступі на пленарному засіданні вказав, що учасники саміту у Швейцарії знають про "формулу миру" України, й згадав про ультиматум громадянина Росії Путіна для "мирних переговорів".

Незалежно від запропонованих змісту й умов, це важливі кроки й проблиск надії, з якого можна почати. Проте кожна сторона вважає дії іншим продовженням ширшого військового зусилля,

– сказав він.

Турецький представник додав, що в разі присутності Росії "цей саміт міг би бути більш орієнтованим на результат". За його словами, є все більша потреба в комплексній та інклюзивній стратегії, яка застосовує дипломатію та переговори для забезпечення виконання вже вжитих заходів.