Турция может сыграть роль, - спикер Эрдогана об Украине и России

Ибрагим Калин – представитель Реджепа Эрдогана – заявил, что Анкара против обострения напряженности между Россией и Украиной. Именно поэтому Турция готова предоставить площадку для диалога, а также способствовать ему.

Спикер Эрдогана подчеркнул, что Турция готова сделать все, что в ее силах, чтобы предотвратить новый виток эскалации. Кроме того, страна может стать посредником для диалога между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

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По словам Калина, лучшим решением было бы, чтобы Украина и Россия сами урегулировали ситуацию.

Однако, если подобное не получается, то Турция может сыграть роль, внести конструктивный вклад в снижение напряженности. Анкара готова создать площадку для диалога,

– подчеркнул Калин.

По словам спикера, президент Турции может сделать конструктивный шаг и организовать диалог Путина и Зеленского. Это будет способствовать снижению напряженности.

Путин и Эрдоган провели переговоры

Переговоры Путина и Эрдогана состоялись 3 декабря.

В Управлении коммуникации президента Турции рассказали, что во время переговоров политики обсудили:

последние события в Армении и в Азербайджане;

вопросы Украины и России;

использование Bayraktar;

вопросы Сирии и Ливии.

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