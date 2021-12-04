Турция может сыграть роль, - спикер Эрдогана об Украине и России

4 декабря 2021 , 23:40
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Источник:

Anadolu Ajansı

Ибрагим Калин – представитель Реджепа Эрдогана – заявил, что Анкара против обострения напряженности между Россией и Украиной. Именно поэтому Турция готова предоставить площадку для диалога, а также способствовать ему.

Спикер Эрдогана подчеркнул, что Турция готова сделать все, что в ее силах, чтобы предотвратить новый виток эскалации. Кроме того, страна может стать посредником для диалога между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

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По словам Калина, лучшим решением было бы, чтобы Украина и Россия сами урегулировали ситуацию.

Однако, если подобное не получается, то Турция может сыграть роль, внести конструктивный вклад в снижение напряженности. Анкара готова создать площадку для диалога,
– подчеркнул Калин.

По словам спикера, президент Турции может сделать конструктивный шаг и организовать диалог Путина и Зеленского. Это будет способствовать снижению напряженности.

Путин и Эрдоган провели переговоры

Переговоры Путина и Эрдогана состоялись 3 декабря.

В Управлении коммуникации президента Турции рассказали, что во время переговоров политики обсудили:

  • последние события в Армении и в Азербайджане;
  • вопросы Украины и России;
  • использование Bayraktar;
  • вопросы Сирии и Ливии.

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Автор: Мар'яна Бекало