Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона прокомментировал вероятное подписание соглашения о совместном разминировании Черного моря между Болгарией, Турцией и Румынией без участия Украины или наших специалистов. По его словам, у Украины нет возможности ввести свои корабли из-за конвенции Монтре , ратифицированной в Турции.
Исторический показатель: какой объем торговли между Турцией и Украиной
Турция не пропустит наши корабли
Плетенчук пояснил, что основная проблема состоит в том, что Украина и Россия – страны в состоянии войны, а Турция не может пропускать военные корабли государств, ведущих войну.
Соответственно, мы не можем ввести наши противоменные корабли, на которых уже обучены экипажи. Да, с этой позиции, это проблема,
– сказал спикер ВМС.
Этот вопрос регулируется морским правом.
Что такое конвенция Монтре
Это конвенция, восстановившая суверенитет Турции над проливами из Черного в Средиземное море. Подписан 20 июля 1936 года.
Конвенция сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через пролив как в мирное, так и военное время. Однако режим прохода военных кораблей разный в отношении черноморских и нечерноморских государств.
В случае участия Турции в войне, а также если она сочтет, что ей непосредственно угрожает война, тогда государство вправе разрешать или запрещать проход через проливы любых военных кораблей. Во время войны, в которой она не участвует, проливы должны быть закрыты для прохода военных судов любого воюющего государства.
Кроме этого, Пленечук отметил, что для реализации кампании по разминированию Черного моря во время полномасштабной войны с Россией недостаточный уровень безопасности, ведь есть нарушитель – Россия, которая пренебрегает всеми правилами.
Насколько сложно разминировать Черное море
- За полтора года было обнаружено около 80 разных морских мин в акватории западного побережья Черного моря. Об этом 24 Каналу сказал капитан 1 ранга запаса ВМС Украины, стратегический эксперт Sonata Андрей Рыженко, отметив, что из-за этого несколько месяцев назад в Румынии была проведена встреча с целью создания группировки, которая будет заниматься их ликвидацией.
- Количество так называемых исторических морских мин в Черном море оценивалось в 30-40 тысяч. Похожая ситуация и в Балтийском море. Однако там есть активная военно-морская группировка Латвии, Литвы и Эстонии "BALTOPS", к которой привлекаются другие страны НАТО.
- К сожалению, до начала войны Украина не проводила никаких обследований , поскольку не имела нужной техники. Обнаруженные объекты как бы обезвреживались методом подрыва и применением водолазов. С началом войны России против Украины ситуация с минами стала еще опаснее.