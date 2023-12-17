Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона прокомментировал вероятное подписание соглашения о совместном разминировании Черного моря между Болгарией, Турцией и Румынией без участия Украины или наших специалистов. По его словам, у Украины нет возможности ввести свои корабли из-за конвенции Монтре , ратифицированной в Турции.

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Турция не пропустит наши корабли

Плетенчук пояснил, что основная проблема состоит в том, что Украина и Россия – страны в состоянии войны, а Турция не может пропускать военные корабли государств, ведущих войну.

Соответственно, мы не можем ввести наши противоменные корабли, на которых уже обучены экипажи. Да, с этой позиции, это проблема,

– сказал спикер ВМС.

Обратите внимание! Турция не пропускает военные корабли и Украины, и России. Это также помогает нам, ведь так агрессор не может опрокинуть ракетоносители из Средиземного моря.

Этот вопрос регулируется морским правом.

Что такое конвенция Монтре Это конвенция, восстановившая суверенитет Турции над проливами из Черного в Средиземное море. Подписан 20 июля 1936 года. Конвенция сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через пролив как в мирное, так и военное время. Однако режим прохода военных кораблей разный в отношении черноморских и нечерноморских государств. В случае участия Турции в войне, а также если она сочтет, что ей непосредственно угрожает война, тогда государство вправе разрешать или запрещать проход через проливы любых военных кораблей. Во время войны, в которой она не участвует, проливы должны быть закрыты для прохода военных судов любого воюющего государства.

Кроме этого, Пленечук отметил, что для реализации кампании по разминированию Черного моря во время полномасштабной войны с Россией недостаточный уровень безопасности, ведь есть нарушитель – Россия, которая пренебрегает всеми правилами.

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