Турция открыла мост-рекордсмен между Европой и Азией

Турция открыла самый длинный мост между Европой и Азией. Его общая длина составляет 4,6 километра.

Подвесной мост соорудили через пролив Дарданеллы. Он стал одним из крупных инфраструктурных проектов турецкого президента Реджепа Эрдогана.

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Заметим, что к этому времени транспорт, двигавшийся между Анталией и полуостровом Галлиполи, пересекал Дарданеллы на пароме за час. Теперь дорога через пролив будет занимать всего около 6 минут.

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