Министр обороны Турции Хулуси Акар обвинил Грецию в "провокационных действиях" и заявил, что страна усиливает напряжение в регионе. По его словам, это происходит вопреки "мирной позиции Анкары".

Глава Минобороны Турции добавил, что Греция использует "язык угроз", чтобы достичь определенных целей и нарушить международное право.

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Позиция Турции

Он подчеркнул, что греки "продолжают свои провокационные действия" и "усиливают напряжение" в регионе

Каждый раз мы отмечаем, что эти шаги бессмысленны, ни одна угроза не влияет на нашу страну,

– сказал он.

Касательно напряженности в Эгейском море, турецкий министр обороны отметил, что острова не имеют и не могут иметь континентального шельфа и эксклюзивной экономической зоны.

Отметим, что напряженные отношения между Грецией и Турцией сохраняются уже давно. Однако ситуация обострилась в октябре 2020 года на фоне конфликта в Средиземном море.

Детали конфликта в Средиземном море