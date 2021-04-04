Турция пожаловалась на провокационное поведение Греции
Министр обороны Турции Хулуси Акар обвинил Грецию в "провокационных действиях" и заявил, что страна усиливает напряжение в регионе. По его словам, это происходит вопреки "мирной позиции Анкары".
Источник:Ekathimerini
Глава Минобороны Турции добавил, что Греция использует "язык угроз", чтобы достичь определенных целей и нарушить международное право.
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Позиция Турции
Он подчеркнул, что греки "продолжают свои провокационные действия" и "усиливают напряжение" в регионе
Каждый раз мы отмечаем, что эти шаги бессмысленны, ни одна угроза не влияет на нашу страну,
– сказал он.
Касательно напряженности в Эгейском море, турецкий министр обороны отметил, что острова не имеют и не могут иметь континентального шельфа и эксклюзивной экономической зоны.
Отметим, что напряженные отношения между Грецией и Турцией сохраняются уже давно. Однако ситуация обострилась в октябре 2020 года на фоне конфликта в Средиземном море.
Детали конфликта в Средиземном море
- В конце октября Турция расширила разведку полезных ископаемых на спорном с Грецией и Кипром шельфе. В Афинах раскритиковали Анкару за такие действия и пообещали подать жалобу.
- Греция и Кипр требовали ввести более жесткие санкции против Турции от ЕС. В свою очередь лидеры Евросоюза выступили за дальнейший конструктивный диалог с Турцией.
- 11 декабря страны-члены Европейского союза таки согласовали пакет санкций против Турции.
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