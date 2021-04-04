Туреччина поскаржилася на провокативну поведінку Греції
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар звинуватив Грецію у "провокативних діях" та заявив, що країна посилює напругу в регіоні. За його словами, це стається всупереч "мирній позиції Анкари".
Джерело:Ekathimerini
Очільник Міноборони Туреччини додав, що Греція використовує "мову погроз", щоб досягти певних цілей і порушити міжнародне право.
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Позиція Туреччини
Він підкреслив, що греки "продовжують свої провокаційні дії" і "посилюють напругу" в регіоні
Кожного разу ми наголошуємо, що ці кроки безглузді, жодна загроза не впливає на нашу країну,
– сказав він.
Щодо напруженості в Егейському морі, турецький міністр оборони зазначив, що острови не мають і не можуть мати континентального шельфу та ексклюзивної економічної зони.
Зазначимо, що напружені стосунки між Грецією та Туреччиною зберігаються вже давно. Однак ситуація загострилася у жовтні 2020 року на тлі конфлікту у Середземному морі.
Деталі конфлікту у Середземному морі
- Наприкінці жовтня Туреччина розширила розвідку корисних копалин на спірній з Грецією та Кіпром шельфі. В Афінах розкритикували Анкару за такі дії й пообіцяли подати скаргу.
- Греція і Кіпр вимагали ввести більш жорсткі санкції проти Туреччини від ЄС. Своєю чергою лідери Євросоюзу виступили за подальший конструктивний діалог з Туреччиною.
- 11 грудня країни-члени Європейського союзу таки погодили пакет санкцій проти Туреччини.
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