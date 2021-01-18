Турция продолжает разыскивать еще 5 украинских моряков, которые накануне затонули на сухогрузе Arvin. Для этого 18 января привлекли 2 вертолета.

Возобновление поисков украинцев

О поисках моряков рассказал вице-губернатор провинции Бартин Абдуллу Акдаш во время встречи с послом Украины в Турции Андреем Сибигой, сообщает Укринформ.

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В поисково-спасательной операции, которая будет восстановлена ​​в 8 утра по местному времени (07:00 по киевскому – 24 канал), будут привлечены два вертолета – один из состава Береговой охраны, один – ВМС Турции,

– отметил Акдаш.

Посол Украины поблагодарил руководство турецкой провинции, спасателей и медиков за предоставление оперативной и профессиональной помощи нашим морякам.

Обратите внимание! Ситуацию с поиском украинцев, кроме погодных условий, усложняет еще и то, что в районе, где затонуло судно, нет береговой линии. Там расположены скалы.

Что известно о спасенных моряках

18 января украинских моряков опросит прокурор.

Турецкие медики отмечают, что состояние здоровья спасенных удовлетворительное, их планируют выписать из больницы. Сейчас в Бартине с ними находится консул Украины в Анкаре Андрей Билык.

Позже состоится процедура опознания тела одного из погибших моряков.

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