Турция привлекла вертолеты для поиска украинских моряков
Турция продолжает разыскивать еще 5 украинских моряков, которые накануне затонули на сухогрузе Arvin. Для этого 18 января привлекли 2 вертолета.
Возобновление поисков украинцев
О поисках моряков рассказал вице-губернатор провинции Бартин Абдуллу Акдаш во время встречи с послом Украины в Турции Андреем Сибигой, сообщает Укринформ.
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В поисково-спасательной операции, которая будет восстановлена в 8 утра по местному времени (07:00 по киевскому – 24 канал), будут привлечены два вертолета – один из состава Береговой охраны, один – ВМС Турции,
– отметил Акдаш.
Посол Украины поблагодарил руководство турецкой провинции, спасателей и медиков за предоставление оперативной и профессиональной помощи нашим морякам.
Что известно о спасенных моряках
18 января украинских моряков опросит прокурор.
Турецкие медики отмечают, что состояние здоровья спасенных удовлетворительное, их планируют выписать из больницы. Сейчас в Бартине с ними находится консул Украины в Анкаре Андрей Билык.
Позже состоится процедура опознания тела одного из погибших моряков.
Главное о трагедии с судном Arvin
- 17 января в Черном море у берегов Турции затонул сухогруз одесской компании.
- Судно ходит под флагом Палау
- На его борту находились 10 украинцев и 2 россиян.
- 6 человек уже спасли, 2 моряков, к сожалению, погибли, еще 5 – продолжают искать.
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