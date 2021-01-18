Туреччина продовжує розшукувати ще 5 українських моряків, які напередодні затонули на суховантажі Arvin. Для цього 18 січня залучили 2 гелікоптери.

Відновлення пошуків українців

Про пошуки моряків розповів віцегубернатор провінції Бартин Абдуллу Акдаш під час зустрічі з послом України в Туреччині Андрієм Сибігою, повідомляє Укрінформ.

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У пошуково-рятувальній операції, яка буде відновлена о 8 ранку за місцевим часом (07:00 за київським – 24 канал), буде залучено два гелікоптери – один зі складу Берегової охорони, один – ВМС Туреччини,

– наголосив Акдаш.

Посол України подякував керівництву турецької провінції, рятувальникам та медикам за надання оперативної та професійної допомоги нашим морякам.

Зверніть увагу! Ситуацію із пошуком українців, окрім погодних умов, ускладнює ще й те, що в районі, де затонуло судно, немає берегової лінії. Там розташовані скелі.

Що відомо про врятованих моряків

18 січня українських моряків опитає прокурор.

Турецькі медики зазначають, що стан здоров'я врятованих задовільний, їх планують виписати з лікарні. Наразі в Бартині з ними перебуває консул України в Анкарі Андрій Білик.

Згодом відбудеться процедура впізнання тіла одного із загиблих моряків.

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