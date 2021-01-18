Туреччина залучила гелікоптери для пошуку українських моряків
Туреччина продовжує розшукувати ще 5 українських моряків, які напередодні затонули на суховантажі Arvin. Для цього 18 січня залучили 2 гелікоптери.
Відновлення пошуків українців
Про пошуки моряків розповів віцегубернатор провінції Бартин Абдуллу Акдаш під час зустрічі з послом України в Туреччині Андрієм Сибігою, повідомляє Укрінформ.
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У пошуково-рятувальній операції, яка буде відновлена о 8 ранку за місцевим часом (07:00 за київським – 24 канал), буде залучено два гелікоптери – один зі складу Берегової охорони, один – ВМС Туреччини,
– наголосив Акдаш.
Посол України подякував керівництву турецької провінції, рятувальникам та медикам за надання оперативної та професійної допомоги нашим морякам.
Що відомо про врятованих моряків
18 січня українських моряків опитає прокурор.
Турецькі медики зазначають, що стан здоров'я врятованих задовільний, їх планують виписати з лікарні. Наразі в Бартині з ними перебуває консул України в Анкарі Андрій Білик.
Згодом відбудеться процедура впізнання тіла одного із загиблих моряків.
Головне про трагедію з судном Arvin
- 17 січня у Чорному морі поблизу берегів Туреччини затонув суховантаж одеської компанії.
- Судно ходить під прапором Палау
- На його борту перебували 10 українців та 2 росіян.
- 6 людей вже врятували, 2 моряків, на жаль, загинули, ще 5 – продовжують шукати.
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