Операцию провели в районах Метина, Гара, Хакурк, Кандил и Асос на севере Ирака.

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Турция провела операцию в Ираке

Наша авиация уничтожила логова террористов,

– заявили в Минобороны Турции.

Также отметили, что было уничтожено 37 объектов террористов, которые состояли из пещер, укрытий, складов и объектов, которые использовала террористическая организация.

Многие террористы были нейтрализованы в результате воздушной операции,

– отметили в оборонном ведомстве.

Кроме того, добавили, что во время операции были приняты все меры предосторожности, чтобы не нанести вред невинным людям, дружественным подразделениям, историческим и культурным ценностям и окружающей среде.

В марте министр обороны Яшар Гюлер заявлял, что Турция готовится к "масштабной антитеррористической операции" на севере Ирака. По словам чиновника, цель – создание "коридора безопасности" глубиной 30 – 40 километров вдоль границы Турции.