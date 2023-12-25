В результате турецким военно-воздушным силам удалось "нейтрализовать" 26 курдских боевиков. Это уже 3 операция Турции против курдских боевиков за последние 3 дня.

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Турция заявила об очередных успешных операциях против курдских боевиков

Министерство обороны Турции 23 декабря заявило, что 12 турецких солдат погибли во время ожесточенной битвы с Рабочей партией Курдистана на севере Ирака. В ответ на это Анкара быстро приступила к серии авиаударов и операций в регионе.

Предоставляя обновленную информацию о ситуации, Министерство обороны Турции объявило 25 декабря о "нейтрализации" по меньшей мере 26 курдских боевиков как прямое следствие ответных ударов. В турецком Минобороны отметили, что такие меры были приняты, чтобы обеспечить безопасность турецких сил и обуздать угрозу со стороны РПК.

До этого министр обороны Турции Ясар Гюлер объявил 24 декабря, что еще 30 членов РПК были нейтрализованы в ходе трансграничных операций, проведённых Турцией в районе северного Ирака.

Кроме того, турецкая полиция также взяла под стражу 52 человека во время молодежного мероприятия, организованного прокурдской Партией народного равенства и демократии (DEM) в юго-восточной провинции Диярбакыр.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил, что этих подозреваемых задержали по обвинениям в "прославлении преступления и преступника", а также в "распространении пропаганды террористической организации". В связи с этим инцидентом выданы ордера на арест других лиц.

Обратите внимание! Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией в Турции, США и Европейском Союзе.

Ранее Турция нанесла удары по северу Ирака.