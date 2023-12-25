Внаслідок цього турецьким військово-повітряним силам вдалося "нейтралізувати" 26 курдських бойовиків. Це вже 3 операція Туреччини проти курдських бойовиків за останні 3 дні.

Цікаво У Сирії турецька розвідка ліквідувала ватажка ІДІЛ, – Ердоган

Туреччина заявила про чергові успішні операції проти курдських бойовиків

Міністерство оборони Туреччини 23 грудня заявило, що 12 турецьких солдатів загинули під час запеклої битви з Робітничою партією Курдистану на півночі Іраку. У відповідь на це Анкара швидко розпочала серію авіаударів і операцій у регіоні.

Надаючи оновлену інформацію про ситуацію, Міністерство оборони Туреччини оголосило 25 грудня про "нейтралізацію" щонайменше 26 курдських бойовиків як прямий наслідок ударів у відповідь. У турецькому Міноборони зазначили, що такі заходи були вжиті, щоб гарантувати безпеку турецьких сил і приборкати загрозу з боку РПК.

До цього міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер оголосив 24 грудня, що ще 30 членів РПК були нейтралізовані під час транскордонних операцій, проведених Туреччиною в районі північного Іраку.

Крім того, турецька поліція також взяла під варту 52 особи під час молодіжного заходу, організованого прокурдською Партією народної рівності та демократії (DEM) у південно-східній провінції Діярбакир.

Міністр юстиції Туреччини Йилмаз Тунч повідомив, що цих підозрюваних затримали за звинуваченнями у "прославленні злочину та злочинця", а також у "поширенні пропаганди терористичної організації". У зв'язку з цим інцидентом видані ордери на арешт інших осіб.

Зверніть увагу! Робітнича партія Курдистану визнана терористичною організацією у Туреччині, США і Європейському Союзі.

Раніше Туреччина завдала ударів по півночі Іраку