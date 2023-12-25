Внаслідок цього турецьким військово-повітряним силам вдалося "нейтралізувати" 26 курдських бойовиків. Це вже 3 операція Туреччини проти курдських бойовиків за останні 3 дні.
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Туреччина заявила про чергові успішні операції проти курдських бойовиків
Міністерство оборони Туреччини 23 грудня заявило, що 12 турецьких солдатів загинули під час запеклої битви з Робітничою партією Курдистану на півночі Іраку. У відповідь на це Анкара швидко розпочала серію авіаударів і операцій у регіоні.
Надаючи оновлену інформацію про ситуацію, Міністерство оборони Туреччини оголосило 25 грудня про "нейтралізацію" щонайменше 26 курдських бойовиків як прямий наслідок ударів у відповідь. У турецькому Міноборони зазначили, що такі заходи були вжиті, щоб гарантувати безпеку турецьких сил і приборкати загрозу з боку РПК.
До цього міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер оголосив 24 грудня, що ще 30 членів РПК були нейтралізовані під час транскордонних операцій, проведених Туреччиною в районі північного Іраку.
Крім того, турецька поліція також взяла під варту 52 особи під час молодіжного заходу, організованого прокурдською Партією народної рівності та демократії (DEM) у південно-східній провінції Діярбакир.
Міністр юстиції Туреччини Йилмаз Тунч повідомив, що цих підозрюваних затримали за звинуваченнями у "прославленні злочину та злочинця", а також у "поширенні пропаганди терористичної організації". У зв'язку з цим інцидентом видані ордери на арешт інших осіб.
Раніше Туреччина завдала ударів по півночі Іраку
- У Міністерстві національної оборони Туреччини заявили, що 1 жовтня 2023 року військові вдарили по курдських бойовиках на півночі Іраку. Внаслідок військової повітряної операції вдалося знищити більш ніж 20 цілей.
- Представники турецького Міноборони зауважили, що збройні сили уразили печери, укриття, та склади у регіонах Метіна, Хакурк, Канділ і Гара на півночі Іраку. У міністерстві наголосили, що ці території контролюють терористи з Робітничої партії Курдистану та Союзу громад Курдистану.
- У Туреччині наголосили, що ця повітряна операція стала відповіддю на спробу теракту в Анкарі, що стався 1 жовтня 2023 року. Тоді біля будівлі Міністерства внутрішніх справ Туреччини пролунав вибух.