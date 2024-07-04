Операцію провели в районах Метіна, Гара, Хакурк, Канділ і Асос на півночі Іраку.
Дивіться також Через вбивство солдатів: у Туреччині заявили про завдання ударів по Сирії й Іраку
Туреччина провела операцію в Іраку
Наша авіація знищила лігва терористів,
– заявили в Міноборони Туреччини.
Також зазначили, що було знищено 37 об'єктів терористів, які складалися з печер, укриттів, складів і об'єктів, які використовувала терористична організація.
Багато терористів було нейтралізовано в результаті повітряної операції,
– наголосили в оборонному відомстві.
Окрім того, додали, що під час операції було вжито всіх запобіжних заходів, аби не завдати шкоді невинним людям, дружнім підрозділам, історичним і культурним цінностям і навколишньому середовищу.
У березні міністр оборони Яшар Гюлер заявляв, що Туреччина готується до "масштабної антитерористичної операції" на півночі Іраку. За словами посадовця, мета – створення "коридору безпеки" глибиною 30 – 40 кілометрів вздовж кордону Туреччини.