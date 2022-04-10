Авиакомпания будет базироваться в аэропорту Анталии, а рейсы будут выполняться только из России на курорты Турции, пишет газета Sabah.

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Турция создаст авиакомпанию для российских туристов

Сейчас власти Турции утвердили трехэтапную "дорожную карту" по привлечению российских туристов в страну в условиях санкций.

Такое решение было принято на фоне военного конфликта между Россией и Украиной. Война, начатая РФ в Украине, привела к проблемам в туристическом секторе Турции, поэтому страна пошла на такой "прекрасный" поступок.

Минкультуры и туризма, Минтранс, а также Министерство казначейства и финансов в сложившейся ситуации утвердили трехэтапную дорожную карту для привлечения туристов из РФ, в частности речь идет о создании новой авиакомпании,

– говорится в сообщении.

По мнению властей, благодаря этой авиакомпании можно будет привлечь дополнительно миллион российских туристов. По их словам, это улучшит ситуацию в стране.

Что включает "дорожная карта" проекта

кредиты под государственные гарантии для поддержки нескольких крупных принимающих компаний;

создание новой авиакомпании, в которую будут привлечены самолеты без рисков вторичных санкций, а также страховых рисков;

выделение 1,5 миллионов кресел на рейсах Turkish Airlines для "пакетных" туристов.

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