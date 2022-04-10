Базуватиметься авіакомпанія в аеропорту Анталії, а рейси виконуватимуться лише з Росії на курорти Туреччини, пише газета Sabah.

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Туреччина створить авіакомпанію для російських туристів

Зараз влада Туреччини затвердила триетапну "дорожню карту" із залучення російських туристів до країни в умовах санкцій.

Таке рішення було прийнято на тлі воєнного конфлікту між Росією та Україною. Війна, яку розпочала РФ в Україні, призвела до проблем у туристичному секторі Туреччини, тому країна пішла на такий "прекрасний" вчинок.

Мінкультури та туризму, Мінтранс, а також Міністерство казначейства та фінансів у ситуації, що склалася, затвердили триетапну дорожню карту для залучення туристів із РФ, зокрема йдеться про створення нової авіакомпанії,

– йдеться у повідомленні.

На думку влади, завдяки цій авіакомпанії можна буде залучити додатково мільйон російських туристів. За їх словами, це покращить ситуацію в країні.

Що включає "дорожня карта" проєкту

кредити під державні гарантії для підтримки кількох великих компаній, що приймають

створення нової авіакомпанії, до якої залучать літаки без ризиків вторинних санкцій, а також страхових ризиків.

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