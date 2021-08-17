Сейчас стену сооружают на 5-километровом участке. Однако далее Турция хочет возвести ограждение протяженностью 295 километров.
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Кстати, ранее Турция возвела похожий забор на границе с Сирией.
Смотрите видео с кадрами стены на границе Турции и Ирана:
Афганские военные бегут в Узбекистан
Гражданские и военные Афганистана пешком идут в Узбекистан. Армейцы оставляют всю боевую технику на мосту и идут в страну через реку Амударью. Уже 158 афганцев незаконно попали в страну. Из-за этого генпрокуратура Узбекистана открыла уголовное дело.
В целом в течение 14 – 15 августа на территорию Узбекистана пытались попасть около 700 афганских военных.
Ситуация с беженцами из Афганистана
- 15 августа боевики исламистской группировки "Талибан" захватили всю территорию Афганистана. Из-за жестокого режима люди начали бежать из страны.
- В США заявили, что могут принять до 30 тысяч афганских беженцев. Их разместят на 2 военных базах в Техасе и Висконсине.
- 17 августа Европейский Союз соберется на экстренное заседание по ситуации в Афганистане. Политики рассмотрят вопросы эвакуации своих граждан и предоставления убежища беженцам.
- 9 граждан Афганистана попросили у Украины статус беженца.