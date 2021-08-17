Сейчас стену сооружают на 5-километровом участке. Однако далее Турция хочет возвести ограждение протяженностью 295 километров.

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Кстати, ранее Турция возвела похожий забор на границе с Сирией.

Смотрите видео с кадрами стены на границе Турции и Ирана:

Афганские военные бегут в Узбекистан

Гражданские и военные Афганистана пешком идут в Узбекистан. Армейцы оставляют всю боевую технику на мосту и идут в страну через реку Амударью. Уже 158 афганцев незаконно попали в страну. Из-за этого генпрокуратура Узбекистана открыла уголовное дело.

В целом в течение 14 – 15 августа на территорию Узбекистана пытались попасть около 700 афганских военных.

Ситуация с беженцами из Афганистана