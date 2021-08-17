Наразі стіну спороджують на 5-кілометровій ділянці. Однак далі Туреччина хоче звести огорожу протяжністю 295 кілометрів.

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До речі, раніше Туреччина звела схожий паркан на кордоні з Сирією.

Дивіться відео з кадрами стіни на кордоні Туреччини та Ірану:

Афганські військові втікають в Узбекистан

Цивільні та військові Афганістану пішки йдуть в Узбекистан. Армійці залишають всю бойову техніку на мості та йдуть в країну через ріку Амудар'ю. Вже 158 афганців незаконно потрапили в країну. Через це генпрокуратура Узбекистану відкрила кримінальну справу.

Загалом впродовж 14 – 15 серпня на територію Узбекистану намагалися потрапити близько 700 афганських військових.

Ситуація з біженцями з Афганістану