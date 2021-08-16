Літак просив дозвіл на посадку
2 афганські літаки EMB 314 запросили дозволу на посадку в узбецькому місті Карші. Однак їх перенаправили в аеропорт Термеза.
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Афганські судна супроводжували винищувачі військово-повітряних сил Узбекистану МіГ-29. Однак під час польоту штурмовик та один винищувач зіткнулися. У результаті афганський літак впав у Шерабадському районі, а пілоти катапультували.
Зауважимо, раніше в Узбекистані казали, що штурмовики порушили їхній повітряний простір. Через це системи протиповітряної оборони збили літак. Внаслідок авіакатастрофи постраждали 2 пілоти – їх відвезли у лікарню.
Військові Афганістану втікають в Узбекистан
У генпрокуратурі Узбекистану заявили, що на територію країни незаконно потрапили 158 громадян та військових з Афганістану. Вони проникли в країну через річку Амудар'я. Через це правоохоронці відкрили кримінальну справу та розпочали розслідування.
Загалом впродовж 14 – 15 серпня на територію Узбекистану намагалися потрапити близько 700 афганських військових, пише "Sputnik Ближнее зарубежье".
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Ситуація в Афганістані: коротко
- Бойовики ісламістського угруповання "Талібан" 15 серпня захопили всю територію країни. Люди бояться виходити на вулиці, адже терористи страчують та жорстоко б'ють цивільних.
- Місто бойовикам віддали без бою. Так влада хотіла "уникнути кровопролиття".
- Вибратися з країни можна лише через аеропорт в Кабулі. Різні країни намагаються евакуювати своїх громадян, а в афганці – втекти з пекла.
- Вночі проти 16 серпня з Афганістану вивезли 8 українців, ще 90 чекають на евакуацію.