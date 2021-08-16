Інцидент трапився у Шерабадському районі. На щастя, внаслідок авіакатастрофи ніхто не загинув.

До теми Літак з розпізнавальними знаками ВПС Афганістану впав в Узбекистані: відео з місця події

Силами протиповітряної оборони ВПС Узбекистану припинили спробу незаконного перетину повітряного кордону Узбекистану військовим літаком Афганістану,
– заявив представник міноборони.

Наразі відомство проводить розслідування.

Що відомо про постраждалих

На борту літака були 2 пілоти. Обидва наразі перебувають у лікарні.

Зауважимо, раніше з місця події опублікували відео. На кадрах було видно, як одному військовому надають першу допомогу.

Ситуація в Афганістані: що відомо

  • 15 серпня 2021 року бойовики "Талібану" захопили Кабул, адже влада вирішила віддати його без бою для "уникнення кровопролиття".
  • Президент Афганістану Ашраф Гані втік з країни. Спершу казали, що він нібито полетів у Таджикистан, однак згодом цю інформацію спростували.
  • Бойовики взяли під контроль майже всю інфраструктуру міста. У Кабулі набирає обертів мародерство. Люди намагаються втекти з країни на літаках.
  • Столичний аеропорт став останньою надією для афганців. На летовищі забезпечують порядок американські військові.

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