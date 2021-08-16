Інцидент трапився у Шерабадському районі. На щастя, внаслідок авіакатастрофи ніхто не загинув.
До теми Літак з розпізнавальними знаками ВПС Афганістану впав в Узбекистані: відео з місця події
Силами протиповітряної оборони ВПС Узбекистану припинили спробу незаконного перетину повітряного кордону Узбекистану військовим літаком Афганістану,
– заявив представник міноборони.
Наразі відомство проводить розслідування.
Що відомо про постраждалих
На борту літака були 2 пілоти. Обидва наразі перебувають у лікарні.
Зауважимо, раніше з місця події опублікували відео. На кадрах було видно, як одному військовому надають першу допомогу.
Ситуація в Афганістані: що відомо
- 15 серпня 2021 року бойовики "Талібану" захопили Кабул, адже влада вирішила віддати його без бою для "уникнення кровопролиття".
- Президент Афганістану Ашраф Гані втік з країни. Спершу казали, що він нібито полетів у Таджикистан, однак згодом цю інформацію спростували.
- Бойовики взяли під контроль майже всю інфраструктуру міста. У Кабулі набирає обертів мародерство. Люди намагаються втекти з країни на літаках.
- Столичний аеропорт став останньою надією для афганців. На летовищі забезпечують порядок американські військові.
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