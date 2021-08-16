Инцидент произошел в Шерабадском районе. К счастью, в результате авиакатастрофы никто не погиб.
К теме Самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана упал в Узбекистане: видео с места происшествия
Силами противовоздушной обороны ВВС Узбекистана пресекли попытку незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана,
– заявил представитель Минобороны.
Сейчас ведомство проводит расследование.
Что известно о пострадавших
На борту самолета были 2 пилота. Оба сейчас находятся в больнице.
Заметим, ранее с места происшествия опубликовали видео. На кадрах было видно, как одному военному оказывают первую помощь.
Ситуация в Афганистане: что известно
- 15 августа 2021 года боевики "Талибана" захватили Кабул, ведь власти решили отдать его без боя для "избежания кровопролития".
- Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Сначала говорили, что он якобы улетел в Таджикистан, однако впоследствии эту информацию опровергли.
- Боевики взяли под контроль почти всю инфраструктуру города. В Кабуле набирает обороты мародерство. Люди пытаются бежать из страны на самолетах.
- Столичный аэропорт стал последней надеждой для афганцев. На аэродроме обеспечивают порядок американские военные.
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