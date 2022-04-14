Турция заявила, что поддержит санкции против России, лишь когда их введет ООН

Глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция продолжит сбалансированную политику в регионе. По его словам, события в пригороде украинской столицы негативно повлияли на переговорный процесс между Киевом и Москвой.

Он сказал, что бесчеловечные события в Буче и Ирпене, которые осудила также Турция, изменили атмосферу в переговорном процессе, наложили негативный отпечаток на украинскую сторону.

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Глава дипломатии отметил, что этот факт может оказать негативное влияние на процесс диалога. В то же время несмотря на все сложности, возможность прекращения огня существует, считает Чавушоглу.

Министр отметил, что Анкара продолжит усилия для организации новых встреч делегаций России и Украины. О вероятности встречи лидеров России и Украины в Турции Чавушоглу отметил, что все зависит от положительного ответа Путина.

Поддержит ли Турция санкции против России

На вопрос о позиции Анкары относительно санкций против России Чавушоглу подчеркнул, что все действия Турции основаны на нормах международного права. Министр подчеркнул, что Турция будет придерживаться всех рестрикций, утвержденных на уровне ООН.

Турция продолжит принципиальную и сбалансированную политику в регионе,

– заверил министр.

По словам Министра, на международной арене отслеживаются признаки новой Холодной войны.

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