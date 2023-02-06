Об этом заявил на пресс-конференции генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана Гурбан Этирмишли.
Узнайте больше Турцию и Сирию всколыхнули мощные землетрясения – уничтожены дома, много жертв: все, что известно
Землетрясение в Турции предсказали еще 3 февраля
По его словам, афтершок землетрясения в Турции может занять один месяц.
Также следует отметить, что стихийное бедствие в Турции предсказывал сейсмолог и исследователь из Нидерландов Фрэнк Хугербитс. Он предупреждал об опасности еще 3 февраля.
Хугербитс, которого некоторые называют шарлатаном, писал в твиттере, что землетрясение с магнитудой 7,5 рано или поздно произойдет в указанном регионе. Он писал, что катаклизм угрожает южно-центральной Турции, Иордании, Сирии или Ливану.
Исследователь, ранее также предполагавший некоторые землетрясения, в твиттере выразил соболезнования всем, кто пострадал от землетрясения.
Что известно о землетрясении в Турции
- В понедельник, 6 февраля, Турцию всколыхнуло мощное землетрясение. Около обеда в Турции произошло еще одно землетрясение. По состоянию на 13:00 по турецкому времени, в результате мощного землетрясения погибли 912 человек, 5 385 получили ранения.
- По словам президента Реджепа Эрдогана, землетрясение стало величайшим бедствием в истории Турции после катастрофического Эрзинджанского землетрясения 1939 года, когда погибли более 33 тысяч человек.
- Землетрясение имело магнитуду 7,7. Поисково-спасательные работы на завалах построек в зоне землетрясения продолжаются на бесперебойной основе.
- Эпицентр землетрясения находился вблизи турецкого города Газиантеп. Землетрясение также нанесло значительные разрушения и повреждения в Сирии, где погибли около 400 человек.
- В настоящее время МИД Украины выясняет, есть ли среди пострадавших украинцы. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова предоставить необходимую помощь Турции. Всего помощь Турции готовы предоставить более 40 стран.