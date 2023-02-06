Об этом заявил на пресс-конференции генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана Гурбан Этирмишли.

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Землетрясение в Турции предсказали еще 3 февраля

По его словам, афтершок землетрясения в Турции может занять один месяц.

Обратите внимание. Афтершоки – это подземные толчки, следующие за землетрясением и генетически с ним связанные. Число афтершоков растет в зависимости от энергии землетрясения, с уменьшением глубины его очага и может достигать нескольких тысяч. Магнитуда афтершоков в среднем на 1,2 меньше магнитуды землетрясения.

Также следует отметить, что стихийное бедствие в Турции предсказывал сейсмолог и исследователь из Нидерландов Фрэнк Хугербитс. Он предупреждал об опасности еще 3 февраля.

Хугербитс, которого некоторые называют шарлатаном, писал в твиттере, что землетрясение с магнитудой 7,5 рано или поздно произойдет в указанном регионе. Он писал, что катаклизм угрожает южно-центральной Турции, Иордании, Сирии или Ливану.

Исследователь, ранее также предполагавший некоторые землетрясения, в твиттере выразил соболезнования всем, кто пострадал от землетрясения.

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