Про це заявив на пресконференції генеральний директор Республіканського центру сейсмологічної служби при Національній Академії Наук Азербайджану Гурбан Етірмішлі.

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Землетрус у Туреччині передбачили ще 3 лютого

За його словами, афтершок землетрусу в Туреччині може тривати один місяць.

Зверніть увагу. Афтершоки – це підземні поштовхи, які слідують за землетрусом і генетично з ним пов'язані. Число афтершоків зростає залежно від енергії землетрусу, зі зменшенням глибини його вогнища і може досягати декількох тисяч. Магнітуда афтершоків в середньому на 1,2 менша від магнітуди землетрусу.

Також слід зазначити, що стихійне лихо в Туреччині передбачав сейсмолог і дослідник з Нідерландів Френк Хугербітс. Він попереджав про небезпеку ще 3 лютого.

Хугербітс, якого дехто називає шарлатаном, писав у твітері, що землетрус із магнітудою 7,5 "рано чи пізно" відбудеться у вказаному регіоні. Він писав, що катаклізм загрожує південно-центральній Туреччині, Йорданії, Сирії чи Лівану.

Дослідник, який раніше також передбачав деякі землетруси, у твітері висловив співчуття всім, хто постраждав від землетрусу.

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