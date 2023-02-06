Про це заявив на пресконференції генеральний директор Республіканського центру сейсмологічної служби при Національній Академії Наук Азербайджану Гурбан Етірмішлі.
Дізнайтесь більше Туреччину і Сирію сколихнули потужні землетруси – знищені будинки, багато жертв: все, що відомо
Землетрус у Туреччині передбачили ще 3 лютого
За його словами, афтершок землетрусу в Туреччині може тривати один місяць.
Також слід зазначити, що стихійне лихо в Туреччині передбачав сейсмолог і дослідник з Нідерландів Френк Хугербітс. Він попереджав про небезпеку ще 3 лютого.
Хугербітс, якого дехто називає шарлатаном, писав у твітері, що землетрус із магнітудою 7,5 "рано чи пізно" відбудеться у вказаному регіоні. Він писав, що катаклізм загрожує південно-центральній Туреччині, Йорданії, Сирії чи Лівану.
Дослідник, який раніше також передбачав деякі землетруси, у твітері висловив співчуття всім, хто постраждав від землетрусу.
Що відомо про землетрус у Туреччині
- У понеділок, 6 лютого, Туреччину сколихнув потужний землетрус. Близько обіду в Туреччині стався ще один землетрус. Станом на 13:00 за турецьким часом, внаслідок потужного землетрусу загинули 912 осіб, 5 385 отримали поранення.
- За словами президента Реджепа Ердогана, землетрус став найбільшим лихом в історії Туреччини після катастрофічного Ерзінджанського землетрусу 1939 року, коли загинули понад 33 тисячі людей.
- Землетрус мав магнітуду 7,7. Пошуково-рятувальні роботи на завалах будівель у зоні землетрусу тривають на безперебійній основі.
- Епіцентр землетрусу був поблизу турецького міста Газіантеп. Землетрус також завдав значних руйнувань та пошкоджень у Сирії, де загинуло близько 400 людей.
- Наразі МЗС України з'ясовує, чи є серед постраждалих українці. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати необхідну допомогу Туреччині. Всього допомогу Туреччині готові надати понад 40 країн.