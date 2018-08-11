Турция хочет перейти на расчеты в нацвалюте с Украиной и другими партнерами

Турция готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Он отметил, что если страны Европы тоже захотят "избавиться от оков доллара", то Анкара готова перейти с ними на аналогичные расчеты в торговле.

"Те, кто пытается свести счеты с Турцией и наносят удар ниже пояса, должны помнить, что в мире нет ни одного политика и ни одной страны, которые достигли бы успеха, проводя враждебную политику в отношении Анкары. Ничто не заставит Турцию отказаться от своих целей в экономике, отступиться от борьбы с терроризмом", – сказал Эрдоган.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Турции большими санкциями. Такие заявления обоснованны тем, что в Турции длительное время удерживают американского пастора Эндрю Брансона.